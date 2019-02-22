2019-02-22T15:07:46+03:00
Общество

Имущество Саратовского областного БТИ арестовали за долги по теплу

Задолженность компании составила 1,2 млн рублей
Екатерина Семенова
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Судебные приставы арестовали имущество ООО «Эстетика» и ГУП «Саратовское областное бюро инвентаризации и оценки недвижимости».

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», причиной стали долги предприятий за тепловую энергию.

Долг ООО «Эстетика» составил 99 тысяч рублей. У предприятия арестовали современную сплит-систему.

ГУП «Саратовское областное бюро инвентаризации и оценки недвижимости» задолжало 1,2 млн рублей.

В настоящее время, общая задолженность юридических лиц за тепло и горячую воду составляет 695 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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