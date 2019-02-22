Сотрудницы ГИБДД подарили термокружки саратовским водителям
Сотрудницы Госавтоинспекции Саратовской области и дружинники дорожного патруля сегодня, 22 февраля, поздравили водителей с наступающим праздником.
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- Акция прошла в нескольких района Саратова. Водители привыкли к остановке с целью проверки документов, но остались приятно удивлены. Автомобилистам и пассажирам подарили термокружки, открытки и памятки, а также сертификаты на покупку автоаксессуаров, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Также сотрудницы инспекции организовали конкурс на самого дисциплинированного водителя. Всем предлагали пройти проверку на наличие штрафов, а тем, кто не привлекался с начала 2018 года до настоящего момента, вручали грамоту и дарили подарок.
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Отпуская шоферов в путь, женщины-правоохранители призывали их к соблюдению ПДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU