В СГЭТ не знают, кто выкинул кошелек с деньгами и документами из трамвая №3

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-22T14:59:49+03:00

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Вчера, 21 февраля, саратовец Влад Линников рассказал о своем конфликте с персоналом трамвая №3.

Напомним, он ехал со своей женой в вагоне «тройки». Выйдя на остановке «Стрелка», пара вспомнила, что забыла кошелек в салоне.

Мужчина ринулся за трамваем, добежал до ближайшей остановки «Навигатор», но перед его лицом просто закрыли дверь. Тогда он погнался дальше, крича и колотя вагон. В ответ на это кондуктор кинул его барсетку в окно. Все что там было — деньги и документы — было уничтожено под колесами транспорта.

Об этом потерпевший рассказал в соцсети «ВКонтакте».

Ситуацию прокомментировал представитель МУПП «СГЭТ» Виктора Бочкарева.

Он сказал, что в курсе ситуации, но кто именно выкинул кошелек, он не знает.

- Мужчина обратился с устной жалобой в «СГЭТ» , чтобы ему вернули 15 тыс. рублей, которые были в кошельке вместе с документами. Ему предложили прийти в офис компании и написать письменную жалобу с объяснением ситуации, но тот так и не пришел, — рассказал он.

По словам Виктора Бочкарева, Владу Линникову также предлагали вызвать полицейских и обратиться в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU