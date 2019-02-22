В СГЭТ не знают, кто выкинул кошелек с деньгами и документами из трамвая №3
Вчера, 21 февраля, саратовец Влад Линников рассказал о своем конфликте с персоналом трамвая №3.
Напомним, он ехал со своей женой в вагоне «тройки». Выйдя на остановке «Стрелка», пара вспомнила, что забыла кошелек в салоне.
Мужчина ринулся за трамваем, добежал до ближайшей остановки «Навигатор», но перед его лицом просто закрыли дверь. Тогда он погнался дальше, крича и колотя вагон. В ответ на это кондуктор кинул его барсетку в окно. Все что там было — деньги и документы — было уничтожено под колесами транспорта.
Об этом потерпевший рассказал в соцсети «ВКонтакте».
Ситуацию прокомментировал представитель МУПП «СГЭТ» Виктора Бочкарева.
Он сказал, что в курсе ситуации, но кто именно выкинул кошелек, он не знает.
- Мужчина обратился с устной жалобой в «СГЭТ» , чтобы ему вернули 15 тыс. рублей, которые были в кошельке вместе с документами. Ему предложили прийти в офис компании и написать письменную жалобу с объяснением ситуации, но тот так и не пришел, — рассказал он.
По словам Виктора Бочкарева, Владу Линникову также предлагали вызвать полицейских и обратиться в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU