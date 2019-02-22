2019-02-22T14:34:09+03:00
Общество

Володин и Радаев вошли в топ-50 российских мужчин

Рейтинг составлен ко Дню защитников Отечества
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин и Валерий Радаев вошли в топ-50 российских мужчин.

Рейтинг подготовила компания «Медиалогия» специально ко Дню защитника Отечества.

Вячеслав Володин занял в рейтинге девятое место.

Валерий Радаев стал 49-м.

Тройку лидеров сформировали Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков.

Рейтинг составлен экспертами «Медиалогии» по итогам годового исследования (с февраля 2018 по февраль 2019) базы СМИ. Так, за год Володина упомянули почти 160 тыс. раз, Радаева — более 61 тыс. раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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