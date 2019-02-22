Мэр Саратова выслушал жалобы городских театров

СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-22T14:32:33+03:00

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Глава администрации Саратова Михаила Исаев 21 февраля встретился с руководителями муниципальных театров.

Перед началом выступлений директоров и художественных руководителей, Исаеву показали помещение театра «Балаганчикъ», где он встретился с творческим коллективом, а затем в театре «Самокат» застал репетицию одного из номеров.

Художественные руководители и директора смогли задать главе и сопровождавшим его заместителю по социальной сфере Наталии Леонтьевой и начальнику управления по культуре Максиму Макурову интересующие их вопросы. Главным образом они касались необходимости расширения материальной базы, выделении средств на постановки, а значит разработки специальной муниципальной программы, занимающейся развитием театров.

- Михаил Исаев поручил своему профильному заместителю взять все озвученные вопросы на контроль. Подобные встречи с сотрудниками социальной сферы будут продолжены, — сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU