2019-02-22T14:28:31+03:00
Общество

Проводится опрос о возобновлении работы кинотеатра «Саратов»

Жители города могут выбрать один из трех вариантов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове под вопросом возобновление работы кинотеатра «Саратов».

Как сообщили «КП-Саратов» для жителей города объявлен соответствующий опрос.

В зависимости от заинтересованности жителей будет решен вопрос возвращения кинотеатра на проспекте Строителей.

На выбор предложены три варианта ответа: «Да, хотелось бы снова смотреть кино в «Саратове», «Нет, предпочитаю другие кинотеатры», «Не хожу в кинотеатры». Сейчас с заметным отрывом лидирует первый вариант.

Опрос доступен по ссылке.

Ранее, перед заседанием актива Саратовской области, губернатор Валерий Радаев высказал пожелания, что город мог бы использовать кинотеатр «Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24