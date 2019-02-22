Проводится опрос о возобновлении работы кинотеатра «Саратов»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-22T14:28:31+03:00

Жители города могут выбрать один из трех вариантов

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В Саратове под вопросом возобновление работы кинотеатра «Саратов».

Как сообщили «КП-Саратов» для жителей города объявлен соответствующий опрос.

В зависимости от заинтересованности жителей будет решен вопрос возвращения кинотеатра на проспекте Строителей.

На выбор предложены три варианта ответа: «Да, хотелось бы снова смотреть кино в «Саратове», «Нет, предпочитаю другие кинотеатры», «Не хожу в кинотеатры». Сейчас с заметным отрывом лидирует первый вариант.

Опрос доступен по ссылке.

Ранее, перед заседанием актива Саратовской области, губернатор Валерий Радаев высказал пожелания, что город мог бы использовать кинотеатр «Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU