Саратовские паралимпийцы привезли домой 12 медалей с Кубка России

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-22T14:25:26+03:00

Они одержали победы на соревнованиях по легкой атлетике

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С 18 по 21 февраля в Смоленске прошел Кубок России по легкой атлетике и всероссийские соревнования среди юниоров по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в закрытых помещениях.

- Саратовскую область представляли девять воспитанников спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкультура». По итогам соревнований они получили одну золотую, три серебряных и восемь бронзовых медалей, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области.

Мастер спорта Мария Мартынова завоевала золотую медаль в толкании ядра, кандидат в мастера спорта Анастасия Назимова завоевала две серебряные медали в беге на 60 м и в прыжках в длину, а мастер спорта Алексей Полянский стал бронзовым призером в тройном прыжке.

С всероссийских соревнований спортсмены привезли серебряную медаль и семь бронзовых.

ИСТОЧНИК KP.RU