2019-02-22T13:46:57+03:00
Происшествия

Гебефила из Саратовского района наказали за секс с девочкой

Он проведет 320 часов на исправительных работах
Дарья Вострикова
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Суд признал 18-летнего юношу из Саратовского района виновным в половом сношении с 13-летней девочкой.

Установлено, что парень вступил с ней в связь в период с июля по август 2018 года. Потерпевшая рассказала об этом своей маме. Родители не стали замалчивать случившееся, а обратились с заявлением в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Такое нездоровое желание обладать 11-14 летними детьми еще называется гебефилией.

Еще до окончания следствия парень признал свою вину.

Суд обязал гебефила провести 320 часов на исправительных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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