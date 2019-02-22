Гебефила из Саратовского района наказали за секс с девочкой
Он проведет 320 часов на исправительных работах
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Суд признал 18-летнего юношу из Саратовского района виновным в половом сношении с 13-летней девочкой.
Установлено, что парень вступил с ней в связь в период с июля по август 2018 года. Потерпевшая рассказала об этом своей маме. Родители не стали замалчивать случившееся, а обратились с заявлением в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Такое нездоровое желание обладать 11-14 летними детьми еще называется гебефилией.
Еще до окончания следствия парень признал свою вину.
Суд обязал гебефила провести 320 часов на исправительных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU