2019-02-22T14:07:51+03:00
Происшествия

Жителю Ершовского района дали девять лет за убийство друга

Мужчины повздорили из-за давнего неразрешенного конфликта
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 37-летнего жителя Ершовского района Владимира Зубкова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего.

- В ночь с 25 на 26 ноября 2018 года мужчина пришел к своей подруге в поселке Новосельский Ершовского района Саратовской области, где они стали распивать спиртное. К ним присоединился 55-летний местный житель. Между ним и подсудимым вспыхнула ссора из-за давнего неразрешенного конфликта. Когда аргументы закончились, Владимир Зубков избил оппонента руками и ногами по голове, вывел его во двор и оставил там, а сам пошел домой. Осознав что натворил, мужчина вызвал пострадавшему «скорую помощь», — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Прибывшие на место медработники констатировали смерть 55-летнего мужчины.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, он скончался из-за тупой травмы головы.

Еще до окончания следствия Владимир Зубков признал свою вину.

Суд назначил ему девять лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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