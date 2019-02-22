Под Саратовом грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Под Саратовом мужчину насмерть сбил поезд.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте России, трагедия произошла 21 февраля, около 18:59.
На 280-м км перегона Липовский — Зоринский в Саратовском районе грузовой поезд №1471 сбил мужчину. Тот шел вдоль железнодорожного полотна в попутном направлении.
Очевидцы отметили, что мужчина не реагировал на звуковые и световые сигналы, которые подавал машинист. Несмотря на экстренное торможение, остановить состав не удалось.
47-летний житель поселка Зоринский погиб на месте.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU