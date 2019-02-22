Под Саратовом грузовой поезд насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-22T13:26:12+03:00

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Под Саратовом мужчину насмерть сбил поезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте России, трагедия произошла 21 февраля, около 18:59.

На 280-м км перегона Липовский — Зоринский в Саратовском районе грузовой поезд №1471 сбил мужчину. Тот шел вдоль железнодорожного полотна в попутном направлении.

Очевидцы отметили, что мужчина не реагировал на звуковые и световые сигналы, которые подавал машинист. Несмотря на экстренное торможение, остановить состав не удалось.

47-летний житель поселка Зоринский погиб на месте.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU