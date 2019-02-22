2019-02-22T13:06:03+03:00
Происшествия

Балаковца отправили в камеру за неуплату алиментов

До этого мужчина уклонялся от административных работ
Дарья Вострикова
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Суд назначил злостному алиментщику из Балаково административный арест.

- В отношении мужчины завели исполнительное производство о взыскании средств за содержание его ребенка. Сначала суд назначил ему 80 часов обязательных работ, однако должник не собирался отбывать это наказание. Кроме того, он начал скрываться от сотрудников службы, — сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП.

Когда алиментщика все-таки нашли, в отношении него составили протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Теперь мужчине придется отправиться в камеру. Если он и дальше не захочет отдавать деньги на содержание ребенка, ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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