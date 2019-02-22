На Балаковской АЭС проверили обеспечение безопасности эксплуатации

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-22T12:46:32+03:00

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С 11 по 21 февраля 2019 года комиссия концерна «Росэнергоатом» провела на Балаковской АЭС комплексную проверку обеспечения безопасности. В ходе двухнедельной инспекции эксперты оценили 11 областей деятельности атомной станции: от опыта эксплуатации до подготовки персонала — с точки зрения культуры безопасности и лидерства.

В составе комиссии работали 20 экспертов — представители Управления инспекции безопасности АЭС АО «Концерн Росэнергоатом», а также специалисты Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской АЭС.

- Это беспрецедентный случай, когда в проверке участвует такое большое количество представителей атомных станций — с семи площадок, — отметил директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов. — Мы работаем в одной команде в едином пространстве концерна, и польза комплексной проверки очевидна: она дает нам всем отличную возможность повысить уровень безопасности атомных станций за счет взаимного обмена опытом.

В ходе инспекции эксперты провели собеседования с руководителями и персоналом Балаковской АЭС, проверили техническую документацию, а также совершили производственные обходы по 10 маршрутам. Эксперты оценивали достигнутый на АЭС с момента последней комплексной инспекции прогресс в области обеспечения безопасности, а также выявили ряд положительных практик.

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По словам генерального инспектора АО «Концерн Росэнергоатом» Николая Сорокина, подобные комплексные проверки проводятся на всех атомных станциях России с периодичностью раз в четыре года. Главная цель такой инспекции — подтвердить, что станция работает безопасно и выявить области для дальнейших улучшений, которые позволят повысить уровень эксплуатации как самой атомной станции, так и концерна в целом.

- Балаковская АЭС — признанный лидер по культуре безопасности, неоднократный победитель конкурса «Лучшая АЭС России», — отметил на итоговом совещании генеральный инспектор АО «Концерн Росэнергоатом» Николай Сорокин. — Здесь всегда есть что почерпнуть в части хороших практик и сильных сторон в области безопасности. Уверен, что персонал станции будет не только сохранять, но и повышать достигнутый уровень безопасной эксплуатации.

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Результатом этого комплексного контроля обеспечения безопасности станет подписанный сторонами акт с рекомендациями экспертов для дальнейших улучшений и выявленными ими сильными сторонами по направлениям проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU