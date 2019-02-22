Закрытые шлюзы на плотине под Пензой привели к затоплению саратовских сел

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-22T12:44:09+03:00

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В Екатериновском районе Саратовской области власти готовят население к возможному резкому подъему воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, в прошлом году селы Бакуры и Комаровка были затоплены в связи с подъемом воды в реке Сердоба.

Причиной бедствия стали закрытые шлюзы на плотине в селе Куракино Пензенской области, что привело к затруднению при сбросе воды.

В этом году местная администрация проводит с населением разъяснительную работу и технические мероприятия, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации. Глава администрации села Бакуры Анатолий Котов посетил Пензенскую область и проверил состояние шлюзов на плотине в селе Куракино. Он убедился, что преград для сброса воды нет.

Также была установлена дополнительная труба для сброса воды на плотине села Кипцы. В селах Юматовка и Вязовка укреплены земляные насыпи для защиты от паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU