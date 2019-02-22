Закрытые шлюзы на плотине под Пензой привели к затоплению саратовских сел
В Екатериновском районе Саратовской области власти готовят население к возможному резкому подъему воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, в прошлом году селы Бакуры и Комаровка были затоплены в связи с подъемом воды в реке Сердоба.
Причиной бедствия стали закрытые шлюзы на плотине в селе Куракино Пензенской области, что привело к затруднению при сбросе воды.
В этом году местная администрация проводит с населением разъяснительную работу и технические мероприятия, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации. Глава администрации села Бакуры Анатолий Котов посетил Пензенскую область и проверил состояние шлюзов на плотине в селе Куракино. Он убедился, что преград для сброса воды нет.
Также была установлена дополнительная труба для сброса воды на плотине села Кипцы. В селах Юматовка и Вязовка укреплены земляные насыпи для защиты от паводка.
ИСТОЧНИК KP.RU