2019-02-22T12:16:15+03:00
Общество

Глава Саратова отметил работу сотрудников ООО «КВС»

Сейчас в сутки 10-12 аварий, а в аналогичном периоде прошлого года было 70-100
Ольга Муравлёва
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«Курс города» — так называется новая программа с участием главы Саратова. В первом выпуске программы Михаил Исаев отметил работу сотрудников компании ООО «КВС». Комментируя работы по ликвидации последствий крупных коммунальных аварий, случившихся накануне, глава города обозначил ряд позитивных изменений. Это оперативность выполнения ремонтных работ, своевременный приезд необходимой спецтехники и профессионализм сотрудников. Немаловажным фактором своевременного решения внештатной ситуации является совмещение работы компании с логистикой других задействованных предприятий. Каждая служба занимается своим делом, выполняя поставленную задачу, в итоге — общая оперативная работа.

- В первый год реализации инвестпрограммы на территории города «Концессии водоснабжения — Саратов» вложили более 600 млн рублей. Часть средств ушла на закупку спецтехники, а больший объем финансирования на замену коммуникаций. Сегодня уже можно увидеть сокращение течей не только на бумаге в виде статистики, хотя она говорит сама за себя: 10-12 аварий в сутки против 70-100 за аналогичный период прошлого года, но и наглядно на крупных дорожных магистралях. Значительно снизилось количество выездов на улицы Антонова, Тархова, Ипподромную, Огородную и другие, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

В 2019 году компания вложит в модернизацию водопроводного хозяйства Саратова 2,4 млрд рублей. В целом реализация инвестиционной программы направлена на развитие городского водокомплекса, что должно обеспечить бесперебойное водоснабжение и повысить надежность эксплуатации коммуникаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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