2019-02-22T12:41:31+03:00
Общество

На этих выходных в Саратове похолодает

Со следующей недели начнется потепление и снегопады
Дарья Вострикова
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Завтра и послезавтра, 23 и 24 февраля, в Саратовской области похолодает.

Сегодняшней ночью в области столбик термометра упадет до -18 градусов, днем до -4…-9. В Саратове будет потеплее — до -12 ночью и до -5…-7 днем. Существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с, — рассказала сотрудник регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

В воскресенье похолодает еще сильнее. Жителей области ждет до -24 градусов мороза ночью и до -11 днем, а в региональном центре будет до -16 ночью и до -9 днем.

Такая погода — короткий промежуток антициклона. Все изменится начиная с понедельника.

С 25 февраля в область придет атлантический циклон и неустойчивая температура. Сначала будет потепление до мягких температур, потом оттепель и опять понижение.

Возможно, будет идти снег или даже морось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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