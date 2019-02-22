Заключенному в Балашове добавили срок за угрозы в адрес конвоира

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-22T12:39:50+03:00

Свою вину он не признал, но все равно проведет на три года больше в колонии строгого режима

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Собранные следственным отделом Балашова СУ СК РФ по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора В одной из исправительных колоний Балашова 35-летний житель Энгельса Алексей Леващев и пригрозил насилием сотруднику колонии. К уже имевшемуся у него сроку по решению суда добавили еще три года строгого режима. Доказательства виновности мужчины собрали следователи СУ СКР по Балашову.

По их мнению, Леващев 20 июля 2018 года, проявляя агрессию, высказал в адрес сотрудника колонии угрозу применения насилия, тем самым дезорганизовал деятельность учреждения.

Несмотря на непризнание Леващевым своей вины, суд счел собранную следователями доказательственную базу достаточной.

ИСТОЧНИК KP.RU