2019-02-22T12:34:01+03:00
Происшествия

Саратовец осужден за убийство друга из-за мата в свой адрес

Он избивал обидчика руками и ногами
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 37-летнего саратовца в умышленном причинении тяжкого вреда человеку, которое привело к смерти.

- В ночь с 25 на 26 ноября 2018 года мужчина распивал спиртное с тремя местными жителями в квартире дома на Молодежной улице в поселке Новосельский. Во время застолья 55-летний мужчина нецензурно выругался в адрес подсудимого. Тот рассвирепел и начал избивать обидчика руками и ногами по голове, — рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре.

Потерпевший скончался от тупой травмы головы.

Суд назначил буяну девять лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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