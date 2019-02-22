2019-02-22T12:32:07+03:00
Недвижимость

Восстановлено теплоснабжение домов на Тверской улице

До конца дня планируется заасфальтировать вскрытый участок
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова восстановлена подача тепла.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», завершены ремонтные работы на трубопроводе по улице Тверская.

Теплоснабжение на утро 22 февраля полностью восстановлено.

Инспекторы «Т Плюс» в течение дня проведут контрольные обходы объектов, попавших в зону проведения работ. В случае необходимости управляющим организациям окажут помощь в регулировке внутридомовых систем.

Также до конца дня планируется заасфальтировать вскрытый участок между улицами Саперная и Дубовикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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