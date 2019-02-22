Восстановлено теплоснабжение домов на Тверской улице
До конца дня планируется заасфальтировать вскрытый участок
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В Ленинском районе Саратова восстановлена подача тепла.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», завершены ремонтные работы на трубопроводе по улице Тверская.
Теплоснабжение на утро 22 февраля полностью восстановлено.
Инспекторы «Т Плюс» в течение дня проведут контрольные обходы объектов, попавших в зону проведения работ. В случае необходимости управляющим организациям окажут помощь в регулировке внутридомовых систем.
Также до конца дня планируется заасфальтировать вскрытый участок между улицами Саперная и Дубовикова.
ИСТОЧНИК KP.RU