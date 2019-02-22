Все еще закрыты три трассы в Дергачевском и Озинском районах

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-22T12:10:27+03:00

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Из-за погодных условий движение по федеральной трассе Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан частично ограничено.

- На 10:00 утра сегодня, 22 февраля, все еще закрыты три региональные автомобильные дороги в Дергачевском и Озинском районах. Вслед за Краснопартизанским районом дорожники расчистили проезд в Новоузенском районе, включая трассу Новоузенск — Ленинский — Петропавловка, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Путь водителям в Дергачевском, Новоузенском и Озинском районах круглые сутки расчищают 266 единиц спецтехники. До конца дня все региональные дороги и автоподъезды должны быть освобождены.

Напомним, вчера в 19:00 из-за сильной метели было ограничено движение на участке 324 — км федеральной дороги А-298 «Р-228» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан.

Рейс автобуса по маршруту Саратов — Озинки — Уральск в 8:00 утра был отменен.

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ИСТОЧНИК KP.RU