2019-02-22T11:22:10+03:00
Общество

Панков: Случай, что пенсионер АПК остался без надбавки, возмущает до глубины души

Депутат Госдумы пообещал разобраться в ситуации
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков (фракция "Единая Россия") опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Обязательно разберусь в ситуации, в которой оказался труженик села из Саратовского района Михаил Ищенко. По какой причине человек, более 30 лет проработавший в сфере АПК, остался без пенсионной надбавки? Случай возмущает до глубины души. Такие люди, всю жизнь отдавшие на благо родного края, не всегда могут сами защитить свои права. И этим могут воспользоваться те, кто за бюрократической машиной не видит человека. Считаю, нельзя допускать такого отношения. Если есть какие-то недочеты в нормативной документации, их надо устранять, выходить с такой инициативой. Не забывая, что документы и постановления существуют для людей, а не наоборот, — написал депутат.

Ранее пенсионер Михаил Ищенко обратился в «Российскую газету», с сообщением, что не получил доплаты к пенсии. По мнению сотрудников Пенсионного фонда, мужчина не вошел в список категорий, кому положена доплата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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