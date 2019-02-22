Поставщик воды в Базарно-Карабулакском районе сам устанавливал тарифы

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-22T10:57:39+03:00

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Прокуратура Базарно-Карабулакского района выявила нарушения исполнения жилищного законодательства при поставке населению коммунальных услуг.

Установлено, что СП ПС-БК «Альянс» в период с ноября по декабрь 2018 года само устанавливало тарифы на поставку воды для жителей одного из сел района. В комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области предприятие обращаться не захотело, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

За это нарушение руководителя юрлица обязали отдать 50 тыс. рублей штрафа.

Директор СП ПС-БК «Альянс» получил представление от прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU