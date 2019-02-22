2019-02-22T10:57:39+03:00
Происшествия

Поставщик воды в Базарно-Карабулакском районе сам устанавливал тарифы

Жители месяц по ним платили
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Базарно-Карабулакского района выявила нарушения исполнения жилищного законодательства при поставке населению коммунальных услуг.

Установлено, что СП ПС-БК «Альянс» в период с ноября по декабрь 2018 года само устанавливало тарифы на поставку воды для жителей одного из сел района. В комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области предприятие обращаться не захотело, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

За это нарушение руководителя юрлица обязали отдать 50 тыс. рублей штрафа.

Директор СП ПС-БК «Альянс» получил представление от прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГЖИ выяснит, откуда у ребенка в Саратове упала наледь
Гебефила из Саратовского района наказали за секс с девочкой
В Саратове встали троллейбусы №3 и 16
Володин проведет совещание по строительству школы в микрорайоне Звезда
Жителю Ершовского района дали девять лет за убийство друга
Иван Кузьмин: Послание президента для депутатов — стратегия развития региона
Сельчане Перелюбского района держали нелегальных коров
Под Саратовом грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Балаковца отправили в камеру за неуплату алиментов
Накануне Дня защитника Отечества начальник саратовской полиции стал генерал-лейтенантом
На Балаковской АЭС проверили обеспечение безопасности эксплуатации
Закрытые шлюзы на плотине под Пензой привели к затоплению саратовских сел
Глава Саратова отметил работу сотрудников ООО «КВС»
На этих выходных в Саратове похолодает
Заключенному в Балашове добавили срок за угрозы в адрес конвоира
Сосулька травмировала ребенка на Лунной
Саратовец осужден за убийство друга из-за мата в свой адрес
Восстановлено теплоснабжение домов на Тверской улице