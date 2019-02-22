2019-02-22T11:59:37+03:00
Происшествия

Пассажир Renault Duster погиб в столкновении с фурой у села Черкасское

Травмы получили водитель и еще один пассажир легковушки
Дарья Вострикова
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Сегодня, 22 февраля, около села Черкасское в Вольском районе Саратовской области столкнулись фура и Renault Duster.

- В результате аварии 55-летний пассажир иномарки погиб на месте. Водитель и другой пассажир получили травмы, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Шофер фуры не пострадал.

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На месте работали спасатели и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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