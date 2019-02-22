2019-02-22T10:56:13+03:00
Общество

Радаев расскажет Патрушеву об урожаях зерна в Саратовской области

Губернатор выступит с докладом на совещании в Казани
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 22 февраля, принимает участие в совещании министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Казани.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, темой совещания является производство и экспорт продукции АПК.

Радаев выступит с докладом «О планируемых объемах производства и экспорта продукции АПК Саратовской области».

В Саратовской области по итогам 2018 года было отгружено в 1,3 раза больше зерна за пределы региона, чем в 2017 году. На экспорт отправлено в два раза больше зерна. Планируется наращивать объемы производства зерна — до 5,1 млн тонн к 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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