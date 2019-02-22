2019-02-22T10:19:56+03:00
Происшествия

В Марксовском районе иномарка кувыркнулась в кювет

Водитель авто не пострадала
Дарья Вострикова
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Сегодня, 22 февраля, в районе села Бобровка Марксовского района Саратовской области водитель Renault Logan не справилась с управлением и улетела в кювет.

- Прибывшие спасатели вытащили водительницу из перевернутой машины и стабилизировали легковушку, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

В результате происшествия девушка не пострадала. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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