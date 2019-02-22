В Марксовском районе иномарка кувыркнулась в кювет

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-22T10:19:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 февраля, в районе села Бобровка Марксовского района Саратовской области водитель Renault Logan не справилась с управлением и улетела в кювет.

- Прибывшие спасатели вытащили водительницу из перевернутой машины и стабилизировали легковушку, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

В результате происшествия девушка не пострадала. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU