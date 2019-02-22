В Марксовском районе иномарка кувыркнулась в кювет
Водитель авто не пострадала
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Сегодня, 22 февраля, в районе села Бобровка Марксовского района Саратовской области водитель Renault Logan не справилась с управлением и улетела в кювет.
- Прибывшие спасатели вытащили водительницу из перевернутой машины и стабилизировали легковушку, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».
В результате происшествия девушка не пострадала. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU