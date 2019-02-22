Энгельсская полиция задержала парней с белыми и черными наркотиками
При обыске у них обнаружили 13 свертков с порошками
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Вчера, 21 февраля, в 0:05 по подозрению в незаконном обороте наркотиков энгельсская полиция задержала 21 и 22-летнего парня.
У них обнаружили свертки с наркотическими веществами. При дополнительном осмотре автомобиля Mitsubishi Lancer, стражи порядка нашли у юношей 13 свертков с порошками светлого цвета и каким-то твердым веществом темного цвета, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
На парней завели уголовное дело по статье « сбыт наркотиков».
ИСТОЧНИК KP.RU