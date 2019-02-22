С начала зимы с улиц Саратова вывезли более 1 млн кубометров снега

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-22T09:48:45+03:00

На дороги высыпали около 20 тыс. тонн песка и соли

Изменить размер текста: A A

С начала зимы с саратовских улиц вывезли порядка 1 150 000 кубометров снега. На дороги высыпали около 20 тыс. тонн песко-соляной смеси и 3888 тонн реагентов.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, сегодня город будет убирать более 300 единиц спецтехники и более 200 рабочих.

Организованы 13 звеньев спецтехники, которые убирают снег на Шевыревской, Державинской, Первомайской, 2-й Садовой, 2-й Детской, Радищева, Международной улицах, а также Театральной и Привокзальной площади, проспекте 50-летия Октября и проспекте Техническом.

ИСТОЧНИК KP.RU