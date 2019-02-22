2019-02-22T09:45:02+03:00
Общество

В Саратове пошли трамваи двух маршрутов

Движение останавливалось в Заводском районе
Дарья Вострикова
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Сегодня, 22 февраля, в Саратове трамваи №8 останавливались из-за столкновения легковушек.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, первый раз состав остановился в 6:49 в районе Большого Динамовского проезда. Когда вагоны ехали обратно, они встали в 7:16 в районе 7-й Нагорной. В 9:38 движение в сторону Заводского района восстановилось.

В 6:50 трамвай №9 встал на 7-м Артельном проезде по причине неисправности. Аварию ликвидировали в 7:18.

На линию выпустили порядка 900 единиц автобусов большой и малой вместимости.

По данным МКУ «Транспортное управление», все маршруты работают в плановом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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