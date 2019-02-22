2019-02-22T09:34:16+03:00
Происшествия

Следователя полиции из Маркса подозревают в неоднократной подделке доказательств

Возбуждено уже второе уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Марксе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении следователя полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ее заподозрили в служебном подлоге.

В феврале 2018 года полиция Маркса возбудила уголовное дело о краже. Следствие полагает, что так как владелец имущества находился в больнице, следователь не стала проводить с ним положенные процессуальные действия, а подделала постановление о признании его потерпевшим. Также она сфальсифицировала протоколы ознакомления потерпевшего с постановлениями о судебной экспертизе и заключениями эксперта.

С 14 оп 16 марта следователь вызвала в кабинет дочь потерпевшего и потребовала, чтобы та поставила подпись вместо своего отца. После этого следователь сама подписала документы и приобщила их к делу.

Ранее в отношении этого следователя было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств по делу о тяжком преступлении. По версии следствия, она также подделала протокол допроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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