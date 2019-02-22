Фельдшера и водителя марксовской «скорой помощи» наказали за работу в одной смене
Марксовская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес главного врача ГУЗ СО «Марксовская районная больница» из-за нарушений законодательства о противодействии коррупции.
Проверка показала, что фельдшер и врач скорой медицинской помощи этой больницы – семейная пара, которая работала в одну смену. Жена подписывала мужу путевые листы, подтверждая время, место выездов и пройденное расстояние, – рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
По закону такой формат работы для супружеской пары запрещен. Из-за этого может возникнуть конфликт интересов.
За это нарушение к дисциплинарной ответственности привлекли двоих должностных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU