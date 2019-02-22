2019-02-22T09:15:13+03:00
Общество

В Саратове кондуктор трамвая швырнул под колеса забытый кошелек

Пассажир остался без документов и денег
Дарья Вострикова
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Вчера, 21 февраля, супружеская пара из Саратова повздорила с водителем и кондуктором трамвая №3.

По словам мужчины, он ехал утром с женой на трамвае №3. Они вышли на остановке «стрелка», и только потом спохватились, что забыли кошелек в салоне.

- Я погнался за трамваем, но как только догнал его, двери закрылись прямо перед моим носом и водитель поехал дальше. Я бежал за транспортом,и бил по нему кулаком, махал, кричал, но никакой реакции не было. Через некоторое время кондуктор открыл окно и выбросил кошелек под колеса, — делится Влад Линников в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ошарашен — в барсетке были паспорта, снилсы, медполисы и свидетельство о браке его и жены, а также 15 тыс. рублей. Дело закончилось скандалом в диспетчерской и неприятный разговором с водителем и кондуктором на 6-й Дачной.

- Персонал трамвая ответил только одно — что они не причем. Я не понимаю, почему нельзя в экстренных случаях остановить трамвай, — добавляет мужчина.

Автор записи опубликовал видео, на котором записан разговор его супружеской пары с обслуживающим персоналом транспорта.

Водитель и кондуктор уходят от всех ответов, ссылаются на начальство, и объясняют семейной паре, что во всем разберется полиция.

А пострадавшие не могут понять, почему те, кто по их мнению, виновны в ситуации, сбегают, не говорят своих данных и уходят от прямого ответа. Среди комментаторов мнения разделились.

Многие встали на сторону этого пассажира, а другие считают, что он сам виноват в этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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