2019-02-22T08:55:42+03:00
Общество

В госпитале для ветеранов войн состоялся праздничный концерт

Праздничная программа прошла в преддверии Дня защитника Отечества
Екатерина Семенова
Поделиться:
В госпитале для ветеранов войн состоялся праздничный концертВ госпитале для ветеранов войн состоялся праздничный концерт
Изменить размер текста:

В преддверии Дня защитника Отечества в стационаре №2 Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн по инициативе администрации учреждения состоялся праздничный концерт.

Концертную программу подготовило муниципальное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Звезда». Для пациентов выступили творческие коллективы: ансамбль народной песни «Зоренька» (руководитель Татьяна Медведева), инструментальный Ансамбль «Серебряный перезвон» (руководитель Сергей Шалимов), вокально-хоровая студия «Акварель» (руководитель Людмила Гречушкина).

.

.

- Были женщины-исполнительницы нашего возраста. Нам всем сразу захотелось петь, — рассказывает пациентка госпиталя Валентина Дмитриевна.

.

.

- Госпиталь для ветеранов войн — особенное учреждение. Мы чтим каждый праздник и стараемся сделать пребывание каждого пациента в учреждении еще более комфортным. Конечно, нашу заботу пациенты ощущают всегда, а не только в праздничные дни, — комментирует главный врач госпиталя, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев. — Я поздравляю всех защитников нашей страны с праздником. От всей души желаю в первую очередь крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марксовском районе иномарка кувыркнулась в кювет
В Саратове женщина зарезала сожителя за постоянное пьянство
Водитель «Оки» пострадал после столкновения с «десяткой»
Энгельсская полиция задержала парней с белыми и черными наркотиками
С начала зимы с улиц Саратова вывезли более 1 млн кубометров снега
В Саратове пошли трамваи двух маршрутов
Следователя полиции из Маркса подозревают в неоднократной подделке доказательств
Фельдшера и водителя марксовской «скорой помощи» наказали за работу в одной смене
Пенсионерку в Саратове сбили на переходе
В Саратове кондуктор трамвая швырнул под колеса забытый кошелек
Панков: Школьники Хвалынска могут конкурировать с выпускниками из больших городов
Под поселком Горный задержан нелегальный охотник
В Саратове таксист обокрал безработную женщину
Жильцы сгоревшего дома в Саратове надеются на признание его аварийным