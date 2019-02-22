В госпитале для ветеранов войн состоялся праздничный концерт

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-22T08:55:42+03:00

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В преддверии Дня защитника Отечества в стационаре №2 Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн по инициативе администрации учреждения состоялся праздничный концерт.

Концертную программу подготовило муниципальное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Звезда». Для пациентов выступили творческие коллективы: ансамбль народной песни «Зоренька» (руководитель Татьяна Медведева), инструментальный Ансамбль «Серебряный перезвон» (руководитель Сергей Шалимов), вокально-хоровая студия «Акварель» (руководитель Людмила Гречушкина).

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- Были женщины-исполнительницы нашего возраста. Нам всем сразу захотелось петь, — рассказывает пациентка госпиталя Валентина Дмитриевна.

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- Госпиталь для ветеранов войн — особенное учреждение. Мы чтим каждый праздник и стараемся сделать пребывание каждого пациента в учреждении еще более комфортным. Конечно, нашу заботу пациенты ощущают всегда, а не только в праздничные дни, — комментирует главный врач госпиталя, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев. — Я поздравляю всех защитников нашей страны с праздником. От всей души желаю в первую очередь крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU