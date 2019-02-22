Жильцы сгоревшего дома в Саратове надеются на признание его аварийным

СЕГОДНЯ 06:50 2019-02-22T06:50:51+03:00

В течение многих лет этот статус ветхому строению не присваивали [видео]

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Как рассказали «КП-Саратов» представители жильцов из дома на Мичурина, 110, все их попытки достучаться до районных и городских властей, чтобы здание признали аварийным так и не увенчались успехом.

В здании раньше было 7 квартир, в последние годы там никто не жил, посколько дом разрушался и становился опасным. Последним оттуда переехал на съемную квартиру мужчина, у которого родился ребенок около трех лет назад – подвергать его опасности он не захотел.

Пожар в доме возник днем, 21 февраля. Официальных причин не названо. Однако по данным местных жителей, причиной мог стать обогреватель, который оставили включенным на долгое время. Полиция увезла квартировавшего там мужчину без определенного места жительства. При этом обогреватель в одной из комнат остался включенным.

Жильцы надеются, что может пожар заставит власти признать здание аварийным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/693429" frameborder="0"></iframe> Жильцы дома №110 на Мичурина в Саратове надеются - после пожара дом признают аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU