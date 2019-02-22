2019-02-22T00:02:22+03:00
Общество

Мэр Саратова поздно вечером побывал в районе сгоревшего дома на Мичурина

Вокруг его окружали разрушающиеся памятники архитектуры
Александр Уриевский
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Михаил Исаев на ночной улице СаратоваМихаил Исаев на ночной улице Саратова
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Очевидцы, возвращавшиеся с работы поздним вечером 21 февраля, запечатлели мэра Саратова Михаила Исаева, проверявшего ход уборки снега. Застали его на перекрестке улиц Мичурина и Радищева, около 22.00, когда он раздавал поручения подчиненным.

На улице в этот момент работала снегоуборочная техника.

Напомним, за несколько часов до визита мэра, пожар серьезно повредил дом возле этого перекрестка, - на Мичурина, 110.

Рядом несколько дней назад обрушилась частично крыша памятника архитектуры – Дома генерала Деникина. А буквально накануне, 20 февраля, частично обрушилась стена дома на Мичурина, 109, который также является памятником архитектуры с более чем вековой историей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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