Мэр Саратова поздно вечером побывал в районе сгоревшего дома на Мичурина
Очевидцы, возвращавшиеся с работы поздним вечером 21 февраля, запечатлели мэра Саратова Михаила Исаева, проверявшего ход уборки снега. Застали его на перекрестке улиц Мичурина и Радищева, около 22.00, когда он раздавал поручения подчиненным.
На улице в этот момент работала снегоуборочная техника.
Напомним, за несколько часов до визита мэра, пожар серьезно повредил дом возле этого перекрестка, - на Мичурина, 110.
Рядом несколько дней назад обрушилась частично крыша памятника архитектуры – Дома генерала Деникина. А буквально накануне, 20 февраля, частично обрушилась стена дома на Мичурина, 109, который также является памятником архитектуры с более чем вековой историей.
ИСТОЧНИК KP.RU