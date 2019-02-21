В Саратове сожгли 12,6 кг европейского сыра [видео]

СЕГОДНЯ 20:07 2019-02-21T20:07:00+03:00

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Работники управления Россельхознадзора по Саратовской области совместно с таможенниками обнаружили партию санкционного сыра. Это случилось 19 февраля при проведении рейда на одном из рынков в Саратове.

Партия сыра, согласно маркировке, была произведена в Евросоюзе. Общий вес продукта - 12,652 кг. Этот продукт согласно действующим в РФ законам отнесен к запрещенным.

Россельхознадзор по Саратовской области партию сыра у торговцев изъял. На следующий день, 20 февраля, в обстановке, приближенной к торжественной, произведено его уничтожение. Проще говоря, спалили сыр в печи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/693390" frameborder="0"></iframe> В Саратове сожгли сыр из Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU