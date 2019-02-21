Причиной пожара в доме на Мичурина мог стать оставленный бомжом обогреватель

СЕГОДНЯ 17:45 2019-02-21T17:49:16+03:00

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Жители близлежащих домов выдвинули версию причины пожара на Мичурина, 110 в Саратове.

Как рассказали очевидцы корреспонденту «КП-Саратов», источником возгорания мог стать работающий обогреватель.

Как оказалось, дом, хотя и не признан аварийным, для проживания мало пригоден — из всех удобств тут имеется только холодная вода. Поэтому законные жильцы съехали.

Тем не менее, в одной из квартир обитал бездомный мужчина. Якобы, хозяева разрешили ему поселиться в обмен на то, чтобы он присматривал за домом. Однако сегодня днем бомжа задержали сотрудники полиции и увезли в отделение. При этом в доме остался без присмотра отопительный прибор, который и мог стать причиной пожара.

Специалисты, впрочем, пока отказываются выдвигать какие-либо предположения о причинах возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU