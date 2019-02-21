2019-02-21T17:43:03+03:00
Происшествия

Рядом с рухнувшим зданием на Мичурина сгорел дом

Он не был аварийным, но там никто не жил [фото, видео]
Екатерина Семенова
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На Мичурина сгорел домНа Мичурина сгорел домФото: Александр Уриевский
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В центре Саратова сгорел трехэтажный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, адрес возгорания — Мичурина, 110. Это поблизости от дома №109, который обрушился накануне.

По словам корреспондента «КП-Саратов» с места событий, дом частично деревянный, частично кирпичный. Первые два этажа выгорели, на третьем идет проливка здания. Открытый огонь уже потушен.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Дом нежилой, хотя и не признан аварийным, эвакуировать никого не пришлось, пострадавших также нет.

На месте работают пожарные, полиция, также приехали жильцы, которые по факту прописаны в доме.

На Мичурина сгорел дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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