Рядом с рухнувшим зданием на Мичурина сгорел дом
Он не был аварийным, но там никто не жил [фото, видео]
На Мичурина сгорел домФото: Александр Уриевский
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В центре Саратова сгорел трехэтажный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, адрес возгорания — Мичурина, 110. Это поблизости от дома №109, который обрушился накануне.
По словам корреспондента «КП-Саратов» с места событий, дом частично деревянный, частично кирпичный. Первые два этажа выгорели, на третьем идет проливка здания. Открытый огонь уже потушен.
.Фото: Александр Уриевский
Дом нежилой, хотя и не признан аварийным, эвакуировать никого не пришлось, пострадавших также нет.
На месте работают пожарные, полиция, также приехали жильцы, которые по факту прописаны в доме.
На Мичурина сгорел дом.
ИСТОЧНИК KP.RU