Николай Панков: Семенец никому не отдавал свой мандат

СЕГОДНЯ 17:22 2019-02-21T17:22:49+03:00

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Николай Панков в прямом эфире в Инстаграм попросил не выдавать желаемое за действительное, когда речь идет о саратовской политике девяностых годов. Поскольку есть свидетели, которые могут рассказать, как было на самом деле.

По словам Николая Панкова, были неверно интерпретированы факты в одной из публикаций СМИ о политической карьере областного депутата Николая Семенца.

- Был свидетелем всех перипетий на первых выборах Семенца, тогда еще никому не известный «Союз офицеров запаса» попросил Вячеслава Володина помочь им организовать избирательную кампанию, так как у него уже был опыт. И Володин предложил Семенцу идти и по одномандатному округу, и по списку. Это был Октябрьский район, где раньше Володин был депутатом городского совета и многое сделал для людей. И уж точно Семенец не отдавал ему свой ему мандат. Законодательство требует определиться, будешь ли ты депутатом по списку или по округу, и Николай Яковлевич выбрал одномандатный округ, — рассказал Николай Панков.

Депутат также напомнил, что на тот период партия «Отечество — вся Россия», которую возглавлял Евгений Примаков, была фактически в опале. Поэтому Николай Семенец не смог получить в облдуме работу на постоянной основе, и Вячеслав Володин рекомендовал его на должность руководителя Пенсионного Фонда области.

- Зная, как было на самом деле, посчитал правильным расставить все по местам, — обратился Николай Панков к своим подписчикам в Инстаграм.

Продолжая тему областной Думы, депутат подчеркнул, что уже 1 марта в ней состоятся парламентские слушания по проблеме расселения из ветхого и аварийного жилья и принятию соответствующей региональной программы. Они организованы Николаем Панковым по просьбам жителей, написавших ему обращения в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU