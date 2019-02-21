Жилые дома поселка Елшанка остались без отопления

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-21T16:31:03+03:00

Прокуратура взяла на контроль аварийные работы на Буровой

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В Ленинском районе Саратова 12 многоэтажных жилых домов остались без отопления.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ведомство взяло на контроль ход аварийно-восстановительных работ на сетях ПАО «Т Плюс».

Отопления в жилые дома на улице Буровая поселка Елшанка не будет ориентировочно до полуночи.

Кроме того, сегодня до 17 часов отключали отопление в 49 домов на улицах Тверская и Станционная.

Директору — главному инженеру территориального управления «Т Плюс» прокуратурой объявлено предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU