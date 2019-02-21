Николай Панков посоветовал посмотреть фильм «Неизвестный Володин»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-21T16:26:42+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Для тех, кто сейчас задавал вопрос в прямом эфире в «Инстаграм» о саратовской политике 90-х годов. ГТРК «Саратов» покажет премьеру документального фильма «Неизвестный Володин» 24 февраля в 14:00 на канале «Россия 24». Посмотрите, узнаете о многом, и многое вам станет понятно.

1990 год стал началом его политической биографии, его стремительного взлета. Но сколько было непростых, порой тяжелейших ситуаций в этой внешне благополучной карьере, знает только он. Окружающие знают другое, — написал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU