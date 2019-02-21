2019-02-21T16:26:42+03:00
Общество

Николай Панков посоветовал посмотреть фильм «Неизвестный Володин»

Его покажут в воскресенье
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Для тех, кто сейчас задавал вопрос в прямом эфире в «Инстаграм» о саратовской политике 90-х годов. ГТРК «Саратов» покажет премьеру документального фильма «Неизвестный Володин» 24 февраля в 14:00 на канале «Россия 24». Посмотрите, узнаете о многом, и многое вам станет понятно.

1990 год стал началом его политической биографии, его стремительного взлета. Но сколько было непростых, порой тяжелейших ситуаций в этой внешне благополучной карьере, знает только он. Окружающие знают другое, — написал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков: Семенец никому не отдавал свой мандат
Завтра на Театральной площади пройдет сельхозярмарка
Жилые дома поселка Елшанка остались без отопления
Объявленный в розыск мужчина пришел в саратовский суд и был задержан
Женщина отсудила 100 тыс. рублей у «Балаковорезинотехники» за отрезанный палец
В субботу на канале Россия-24 покажут фильм «Неизвестный Володин»
В Саратовской области за январь от бешенства привили 67,8 тыс. животных
Саратовские строители возмущены действиями Дениса Филиппова
Идти в гору. В Совет управляющих центра компетенций избран Генеральный директор Группы «ФосАгро»
Любителя пьяной езды из Саратова осудили на два года
В Саратовской области подорожали «макарошки»
Небольшой снегопад в Саратове остановил трамваи
Разрушающийся дом в Энгельсе укрепили