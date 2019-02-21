Объявленный в розыск мужчина пришел в саратовский суд и был задержан

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-21T16:16:05+03:00

Его выявили приставы на входе в здание

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В пресс-службе УФССП по Саратовской области рассказали о задержании объявленного в розыск мужчины, который пришел по делам в районный суд Саратова.

События произошли в Волжском районном суде. Судебные приставы контролировали пропускной режим в помещения суда и при проверке документов выявили мужчину, который ранее был объявлен в розыск. Он обвинялся в оскорблении представителя власти.

Приставы сообщили об этом в полицию и прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали скрывавшегося от суда мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU