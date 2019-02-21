Женщина отсудила 100 тыс. рублей у «Балаковорезинотехники» за отрезанный палец

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-21T16:22:58+03:00

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Саратовский областной суд подтвердил законность решения Балаковского суда о взыскании компенсации морального вреда.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ранее с иском к ПАО «Балаковорезинотехника» обратилась местная жительница. Она потребовала компенсировать моральный вред после несчастного случая на производстве.

ЧП случилось 15 августа 2017 года. Женщина работала резчиком эластомеров и резины и подавала заготовки деталей под лезвие ножа.

Во время работы ей были травмированы пальцы правой руки, причинен средний вред здоровью. Спустя полтора года она нуждается в лечении, не может нормально двигать правой рукой, испытывает физические и нравственные страдания, а из-за ампутации пальца не может вернуться на работу.

Суд признал, что одной из причин несчастного случая явилось то, что работодатель не обеспечил безопасных условий труда.

С «Балаковорезинотехника» в пользу пострадавшей взыскано 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU