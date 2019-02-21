2019-02-21T16:20:12+03:00
Общество

В Саратовской области за январь от бешенства привили 67,8 тыс. животных

В прошлом году прививки помогли защитить регион от страшной болезни
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области за январь 2019 года против бешенства ветеринары привили 67,8 тыс. животных. Еще 14,9 тыс. голов скота иммунизировали против сибирской язвы.

- В прошлом году массовая вакцинация защитила поголовья от нодулярного дерматита. Эта прививочная кампания продолжается и в 2019 году, — рассказали «КП-Саратов» в управлении ветеринарии правительства региона.

Специалисты исследовали и не выявили среди более 22 тыс. поголовья очагов бруцеллеза и туберкулеза.

Профилактические мероприятия начали уже в конце января, поскольку графики вакцинаций составлены с учетом возможного паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков: Семенец никому не отдавал свой мандат
Завтра на Театральной площади пройдет сельхозярмарка
Жилые дома поселка Елшанка остались без отопления
Николай Панков посоветовал посмотреть фильм «Неизвестный Володин»
Объявленный в розыск мужчина пришел в саратовский суд и был задержан
Женщина отсудила 100 тыс. рублей у «Балаковорезинотехники» за отрезанный палец
В субботу на канале Россия-24 покажут фильм «Неизвестный Володин»
Саратовские строители возмущены действиями Дениса Филиппова
Идти в гору. В Совет управляющих центра компетенций избран Генеральный директор Группы «ФосАгро»
Любителя пьяной езды из Саратова осудили на два года
В Саратовской области подорожали «макарошки»
Небольшой снегопад в Саратове остановил трамваи
Разрушающийся дом в Энгельсе укрепили