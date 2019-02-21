В Саратовской области за январь от бешенства привили 67,8 тыс. животных
В прошлом году прививки помогли защитить регион от страшной болезни
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В Саратовской области за январь 2019 года против бешенства ветеринары привили 67,8 тыс. животных. Еще 14,9 тыс. голов скота иммунизировали против сибирской язвы.
- В прошлом году массовая вакцинация защитила поголовья от нодулярного дерматита. Эта прививочная кампания продолжается и в 2019 году, — рассказали «КП-Саратов» в управлении ветеринарии правительства региона.
Специалисты исследовали и не выявили среди более 22 тыс. поголовья очагов бруцеллеза и туберкулеза.
Профилактические мероприятия начали уже в конце января, поскольку графики вакцинаций составлены с учетом возможного паводка.
ИСТОЧНИК KP.RU