В Саратовской области за январь от бешенства привили 67,8 тыс. животных

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-21T16:20:12+03:00

В прошлом году прививки помогли защитить регион от страшной болезни

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В Саратовской области за январь 2019 года против бешенства ветеринары привили 67,8 тыс. животных. Еще 14,9 тыс. голов скота иммунизировали против сибирской язвы.

- В прошлом году массовая вакцинация защитила поголовья от нодулярного дерматита. Эта прививочная кампания продолжается и в 2019 году, — рассказали «КП-Саратов» в управлении ветеринарии правительства региона.

Специалисты исследовали и не выявили среди более 22 тыс. поголовья очагов бруцеллеза и туберкулеза.

Профилактические мероприятия начали уже в конце января, поскольку графики вакцинаций составлены с учетом возможного паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU