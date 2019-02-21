Идти в гору. В Совет управляющих центра компетенций избран Генеральный директор Группы «ФосАгро»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-21T15:07:10+03:00

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Как знать, возможно когда-нибудь станут популярными профессии, которые сегодня выглядят фантастическими. Как вам должность специалиста по киберпротезированию, например? Или директор космического турагентства. Поживем, увидим. Сегодня по-настоящему востребованы более реальные профессии. Специалисты Московской школы управления «Сколково» вместе с агентством стратегических инициатив разработали «Атлас новых профессий». Согласно исследованиям, многие крупные предприятия испытывают нехватку в инженерах. Авторы проекта уверены, потребность в квалифицированных специалистах будет только возрастать со временем. А главное, у молодых россиян со способностями к техническим наукам есть все шансы свои таланты развить и применить.

В марте прошлого года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже было подписано соглашение о создании на базе Санкт-Петербургского Горного университета Международного центра компетенций. Документ подписали министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Договор был последовательно ратифицирован Государственной думой РФ и Советом Федерации РФ и одобрен Президентом России Владимиром Путиным.

Высшими органами управления Международного центра компетенций стали Наблюдательный Совет и Совет управляющих. Председателем Совета управляющих избран ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко. Генеральным директором центра избран проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Борзенков. В Совет управляющих центра компетенций избран Генеральный директор Группы «ФосАгро». Так же в органы управления вошли представители исполнительной и законодательной ветвей власти РФ, общественных организаций и фондов, ЮНЕСКО, руководители российских регионов, высокотехнологичных российских компаний (СИБУР, ФосАгро, Русснефть), высших учебных заведений России, Германии, Австрии, Финляндии и других государств. В частности, Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Министр энергетики РФ Александр Новак, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, губернатор Югры Наталья Комарова, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Задачи у центра поистине насущные - создание единой системы международной профессиональной аттестации инженеров; унификация стандартов обучения в профильных высших учебных заведениях разных стран мира; создание и внедрение инновационных технологий, повышающих эффективность и безопасность предприятий минерально-сырьевого комплекса.

- Наша компания высоко ценит возможность участия в этом проекте, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Мы доказали, что можем выступать надежными партнерами для ЮНЕСКО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в реализации глобальных программ в сфере науки, образования, продовольственной безопасности и достижения целей устойчивого развития. Недавно мы с ЮНЕСКО продлили Соглашение по реализации программы «Зеленая химия для жизни» до 2022 года. За пять лет действия этой программы финансовую поддержку получили 34 молодых ученых из 26 стран мира. Все они занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями в области эффективного использования природных и вторичных ресурсов, разработки природоподобных технологий, решения системных проблем устойчивого развития.

В декабре прошлого года «ФосАгро», первой из российских частных бизнес-структур, подписала соглашение о сотрудничестве с Российской академией наук. Вместе с РАН компания работает над созданием и трансфером современных технологий в индустрию минеральных удобрений.

Санкт-Петербургский Горный университет является одним из ключевых центров подготовки кадров для компании, с ним выстроено эффективное сотрудничество по созданию системы безопасного ведения горных работ в карьерах и подземной добыче, применению цифровых моделей оптимальной отработки месторождений, проведения экспертизы технической документации.

По словам генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, компания «готова включиться в развитие Международного центра компетенций в горнотехническом образовании, в этот новый проект, расширяющий наше сотрудничество на благо всего мирового сообщества».

Компания сохранит тесное сотрудничество с «Горным» при обучении студентов, а в Международный центр компетенций планирует направлять специалистов для повышения квалификации, обеспечивая их интеграцию в международную профессиональную среду.

- Уверен, что работа Международного центра принесет огромную пользу. Подготовка специалистов для современного производства – кропотливый, очень ответственный и длительный процесс. Мы начинаем его в школах, где создаем специальные «ФосАгро-классы», подбирая и выращивая будущих студентов. В наших подшефных колледжах преподают академики с мировым именем. Самых талантливых учеников по целевым направлениям обучаем в профильных высших учебных заведениях. Мы выбираем для организации этого процесса лучшие, наиболее авторитетные высшие учебные заведения, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, говоря о перспективах сотрудничества с Международным центром.

Он также отметил, что участие в работе Международного центра будет вкладом компании в совершенствование системы российского и зарубежного горнотехнического образования, а также и в укреплении системы подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. ФосАгро выступит одной из опорных компаний для обеспечения необходимого уровня подготовки горных инженеров по международным стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU