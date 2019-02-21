2019-02-21T16:17:59+03:00
Происшествия

Любителя пьяной езды из Саратова осудили на два года

Он четыре раза попадался полицейским нетрезвым за рулем
Дарья Вострикова
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Суд назначил наказание 56-летнему саратовцу за неоднократную пьяную езду.

- Мужчину 14 апреля 2014 лишили водительских прав. После этого его трижды привлекали к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Он снова сел пьяным за руль 20 января 2019 года, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Теперь ему придется провести два года в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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