Любителя пьяной езды из Саратова осудили на два года

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-21T16:17:59+03:00

Он четыре раза попадался полицейским нетрезвым за рулем

Изменить размер текста: A A

Суд назначил наказание 56-летнему саратовцу за неоднократную пьяную езду.

- Мужчину 14 апреля 2014 лишили водительских прав. После этого его трижды привлекали к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Он снова сел пьяным за руль 20 января 2019 года, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Теперь ему придется провести два года в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU