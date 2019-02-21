В Саратовской области подорожали «макарошки»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-21T14:41:07+03:00

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В Саратовской области за неделю, с 11 по 18 февраля, подорожали несколько групп товаров.

- Так, на 7% больше стали стоить макаронные изделия из муки высшего сорта, огурцы — на 6%, а помидоры — на 5%. Пшено выросло в цене на 4%, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате.

Также ненамного подорожал репчатый лук, консервы из свинины и говядины, а также печенье, капуста белокочанная и морковь.

Подешевело молоко, гречка, вареная колбаса, пшеничная мука и куриные яйца.

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ИСТОЧНИК KP.RU