В Саратовской области подорожали «макарошки»
Молоко и гречка стали дешевле
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В Саратовской области за неделю, с 11 по 18 февраля, подорожали несколько групп товаров.
- Так, на 7% больше стали стоить макаронные изделия из муки высшего сорта, огурцы — на 6%, а помидоры — на 5%. Пшено выросло в цене на 4%, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате.
Также ненамного подорожал репчатый лук, консервы из свинины и говядины, а также печенье, капуста белокочанная и морковь.
Подешевело молоко, гречка, вареная колбаса, пшеничная мука и куриные яйца.
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ИСТОЧНИК KP.RU