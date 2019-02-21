Завтра на Театральной площади пройдет сельхозярмарка

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-21T16:37:03+03:00

Обычно она проходила в субботу

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Завтра, 22 февраля, и в воскресенье, 24 февраля, на Театральной площади в Саратове состоятся сельхозярмарки.

- Мероприятия пройдут на рынках в поселках Комсомольский и Юбилейный, а также торговой площадке «ТК на Топольчанской», — рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве.

С 8:00 до 16:00 в эти дни на ярмарках можно приобрести мясо, рыбу, яйца, молоко и другие продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU