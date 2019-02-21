2019-02-21T14:17:50+03:00
Общество

Разрушающийся дом в Энгельсе укрепили

Отремонтирован металлический отлив кровли
Екатерина Семенова
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Государственная жилищная инспекция Саратовской области проверила состояние жилого дома №62 на улице Колотилова в Энгельсе.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», жители били тревогу по поводу разрушающегося здания.

В администрации города объяснили, что стена промокла из-за наледи, скопившейся на кондиционере, установленном незаконно. Госжилинспекция установила, наледь действительно образовалась между телекоммуникационными кабелями на уровне четвертого и пятого этажей подъезда №1. Это вызвало частичное разрушение фасада.

Домом управляет ООО «Аксиома». Компания усилила строительные конструкции и отремонтировала проблемный участок кровли. Продолжаются работы на пятом этаже, уже отремонтирован металлический отлив на карнизном свесе кровли и часть самой кровли.

Место огорожено сигнальной лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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