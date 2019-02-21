Разрушающийся дом в Энгельсе укрепили
Государственная жилищная инспекция Саратовской области проверила состояние жилого дома №62 на улице Колотилова в Энгельсе.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», жители били тревогу по поводу разрушающегося здания.
В администрации города объяснили, что стена промокла из-за наледи, скопившейся на кондиционере, установленном незаконно. Госжилинспекция установила, наледь действительно образовалась между телекоммуникационными кабелями на уровне четвертого и пятого этажей подъезда №1. Это вызвало частичное разрушение фасада.
Домом управляет ООО «Аксиома». Компания усилила строительные конструкции и отремонтировала проблемный участок кровли. Продолжаются работы на пятом этаже, уже отремонтирован металлический отлив на карнизном свесе кровли и часть самой кровли.
Место огорожено сигнальной лентой.
ИСТОЧНИК KP.RU