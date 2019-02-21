Индивидуальное строительство в семь раз превысило объемы многоэтажной застройки

СЕГОДНЯ 13:44 2019-02-21T14:10:12+03:00

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По данным Саратовстата, опубликованным 21 февраля, ввод в действие жилых домов в Саратовской области в январе 2019 года составил 17,5 тыс. кв. м.

При этом за счет собственных и заемных средств население сдало 15,1 тыс. кв. м, из них 4,2 тыс. кв. м — в сельской местности.

Таким образом, организации-застройщики сдали лишь 2,4 тыс. кв. м жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU