Валерий Радаев пообещал поддерживать областную библиотеку для слепых

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-21T13:39:15+03:00

Сегодня он встретился с ее посетителями

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил библиотеку для слепых.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев побывал в детском центре и читальном зале учреждения, а также пообщался с ее посетителями и волонтерами, которые им помогают.

- Спасибо творческому коллективу библиотекарей, которые всю жизнь посвятили заботе о людях. Сделать единый центр для людей с ограниченными возможностями – это огромная заслуга. Мы обязательно будем вас поддерживать, — сказал Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU