Валерий Радаев пообещал поддерживать областную библиотеку для слепых
Сегодня он встретился с ее посетителями
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Сегодня, 21 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил библиотеку для слепых.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев побывал в детском центре и читальном зале учреждения, а также пообщался с ее посетителями и волонтерами, которые им помогают.
- Спасибо творческому коллективу библиотекарей, которые всю жизнь посвятили заботе о людях. Сделать единый центр для людей с ограниченными возможностями – это огромная заслуга. Мы обязательно будем вас поддерживать, — сказал Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU