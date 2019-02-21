2019-02-21T13:21:06+03:00
Экономика

Предновогодние выплаты и премии увеличили доходы саратовцев в декабре на 9,4%

В среднем за прошлый год Саратовстат зафиксировал рост доходов населения на 3,3%
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Денежные доходы населения в Саратовской области за весь 2018 год в целом оценивались в 607 млрд 508,3 млн рубля, это составляет 20487,1 рубля на одного человека в месяц в среднем, если бы все получали одинаковый доход.

При этом денежные расходы и сбережения за минувший год составили 571 млрд 681,0 млн рублей, или 19278,9 рубля на человека в месяц. По сравнению с 2017 годом, общая сумма доходов населения увеличилась на 3,3%.

Это следует из предварительных данных Саратовстата, которые опубликованы на сайте ведомства.

При этом только в декабре 2018 года денежные доходы на душу населения увеличились на 9,4%, по сравнению с декабрем 2017 года, и составили в среднем 29807,7 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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